Молодой человек упал на автомобиль с моста в "Зарядье"

В понедельник, 8 июля, молодой человек упал на автомобиль с парящего моста в парке "Зарядье". Об этом сообщает "Москва 24".
Пострадавшего доставили в больницу с ушибом головного мозга, травмами плеча и затылочной части головы. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
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