В тюрьме Таджикистана произошло массовое отравление хлебом

В Таджикистане произошло массовое отравление заключенных. ЧП случилось при этапировании 128 осужденных с севера государства в пенитенциарные учреждения Душанбе, Явана и Нурека.
Один из зеков разделил между 16 товарищами хлеб. Съев его, мужчины почувствовали себя плохо. В Душанбе все участники трапезы приехали в бессознательном состоянии. По данным сайта "Комсомольская правда", откачать удалось только двух арестантов – остальные скончались.
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