Известная певица с матерью разбилась в ДТП

Знаменитая украинская певица Иванна Багова попала в серьезное ДТП в Словакии. Девушка ехала на машине вместе с матерью. За рулем сидел молодой человек исполнительницы. Внезапно водитель потерял управление и на полной скорости врезался в забор.
У мужчины диагностировали перелом ключицы. Певица получила перелом руки, а ее мать – ушиб внутренних органов. Пострадавших доставили в больницу. В личном микроблоге Иванна Багова сообщила, что ее уже прооперировали, передает Obozrevatel.com.
Напомним, украинская певица прославилась благодаря участию в шоу "Голос Чехии и Словакии" в 2012 году. На конкурсе Иванна Багова заняла первое место.
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