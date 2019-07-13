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Происшествия

Здание украинского телеканала обстреляли из гранатомета

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В Киеве ночью обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина". Правоохранители квалифицировали событие как теракт.

Уточняется, что причиной обстрела здания украинского телеканала из гранатомета мог стать анонс фильма Оливера Стоуна "В борьбе за Украину". Для этой работы Стоун взял интервью у Владимира Путина, в котором обсуждался, в частности, инцидент в Керченском проливе. Гендиректор "112 Украина" призвал Зеленского осудить нападение на телеканал, пишет Telegram-канал RT.

13 июля 2019, 13:33

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