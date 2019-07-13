Здание украинского телеканала обстреляли из гранатомета

В Киеве ночью обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина". Правоохранители квалифицировали событие как теракт.
Уточняется, что причиной обстрела здания украинского телеканала из гранатомета мог стать анонс фильма Оливера Стоуна "В борьбе за Украину". Для этой работы Стоун взял интервью у Владимира Путина, в котором обсуждался, в частности, инцидент в Керченском проливе. Гендиректор "112 Украина" призвал Зеленского осудить нападение на телеканал, пишет Telegram-канал RT.
Артиста просто размазали
Звезда получила проблемы со здоровьем из-за диеты
Телеведущий откровенно о личной жизни
Отдых во Франции пошел актрисе на пользу
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Почему так ненавидят русских в Грузии
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды
Обмен старой жены на новую
Бывший муж теперь мой начальник
Ищу женщину онанистку
Я не могу продолжать жить после смерти собаки
Отец напивается и поднимает руку
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Зеленский реальный идиот или умело притворяется?
Макдональдс
А нам астролог сказала всю правду!
Жена алкоголичка
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды.
Как назвать собаку?
Страпон
Обязательно ли играть свадьбу?
Зеленский и неадекватен или умело притворяется?
Больно заниматься сексом
Хочу забеременеть в тайне от него
Самолёт не доверяю,только поезд.
От сигарет толстеют?
Очень навязчивый
Краско уходит в монастырь?
я люблю сексуальных
Гелендваген
Должна платить за его долги
Как?
Как убрать дряблость с ног
ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ ВАМ НРАВИТСЯ КОГДА МУЖЧИНЫ ВАМ ДАРЯТ ПОДАРКИ?