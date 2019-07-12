Москвичка пропала при загадочных обстоятельствах после ссоры с мужем

Следователи ищут 26-летнюю москвичку, которая пропала при загадочных обстоятельствах в конце июня. Незадолго до исчезновения женщина сильно поссорилась с супругом.

Как передает "Московский комсомолец", 30 июня Мария Басова гуляла вместе мужем и друзьями в Бирюлевском дендропарке. Там между ней и супругом произошла серьезная ссора. Мужчина в одиночестве покинул парк.

Вечером того же дня группа возвращалась из парка. Басова шла позади друзей. Вскоре друзья заметили, что женщина бесследно исчезла. С тех пор она перестала выходить на связь.

"Комсомольская правда" выдвинула другую версию. Друзья женщины рассказали следователям, что Мария отошла далеко в лес, после чего сильно закричала. Москвичка провалилась в канализационный люк. Приятели сразу вызвали МЧС. Однако спасатели так и не нашли женщину.