Москвичка пропала при загадочных обстоятельствах после ссоры с мужем

Следователи ищут 26-летнюю москвичку, которая пропала при загадочных обстоятельствах в конце июня. Незадолго до исчезновения женщина сильно поссорилась с супругом.
Как передает "Московский комсомолец", 30 июня Мария Басова гуляла вместе мужем и друзьями в Бирюлевском дендропарке. Там между ней и супругом произошла серьезная ссора. Мужчина в одиночестве покинул парк.
Вечером того же дня группа возвращалась из парка. Басова шла позади друзей. Вскоре друзья заметили, что женщина бесследно исчезла. С тех пор она перестала выходить на связь.
"Комсомольская правда" выдвинула другую версию. Друзья женщины рассказали следователям, что Мария отошла далеко в лес, после чего сильно закричала. Москвичка провалилась в канализационный люк. Приятели сразу вызвали МЧС. Однако спасатели так и не нашли женщину.
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