Сняла трусы в вагоне: женщина шокировала странным поведением в московском метро

В московском метро женщина задрала юбку и сняла нижнее белье прямо в вагоне. Видеозапись инцидента появилась в социальных сетях.

Как сообщили очевидцы, пассажирка совершила такой странный поступок после спора с мужчиной. Пассажир поинтересовался, почему он должен уступить ей место. В ответ женщина разделась на глазах у присутствующих, передает издание "Известия".