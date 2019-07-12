Сняла трусы в вагоне: женщина шокировала странным поведением в московском метро

В московском метро женщина задрала юбку и сняла нижнее белье прямо в вагоне. Видеозапись инцидента появилась в социальных сетях.
Как сообщили очевидцы, пассажирка совершила такой странный поступок после спора с мужчиной. Пассажир поинтересовался, почему он должен уступить ей место. В ответ женщина разделась на глазах у присутствующих, передает издание "Известия".
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