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Происшествия

Сняла трусы в вагоне: женщина шокировала странным поведением в московском метро

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В московском метро женщина задрала юбку и сняла нижнее белье прямо в вагоне. Видеозапись инцидента появилась в социальных сетях.

Как сообщили очевидцы, пассажирка совершила такой странный поступок после спора с мужчиной. Пассажир поинтересовался, почему он должен уступить ей место. В ответ женщина разделась на глазах у присутствующих, передает издание "Известия".

Автор: Полина Крылова12 июля 2019, 18:35

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