В жилом доме на северо-востоке Москвы взорвался газовый баллон

В четверг, 11 июля, на северо-востоке столицы взорвался баллон с газом. ЧП случилось в жилом доме по адресу: проезд Бестужевых, 12.
Происходит факельное горение кислородного баллона на лестничной площадке. На место прибыли пожарные. Из здания эвакуируют жильцов. Информации о пострадавших пока не поступало, сообщает "Москва 24".
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