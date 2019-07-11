Британец попытался проникнуть в покои Елизаветы II

Сотрудники английской полиции задержали мужчину, который проник на территорию Букингемского дворца. Инцидент произошел 10 июля в 02:00, передает RT со ссылкой на таблоид The Sun.
Как рассказала охрана, несколько минут мужчина ходил вокруг здания. Он даже успел постучать в закрытые двери. Правонарушитель не имел при себе оружия. Полицейские Скотленд-Ярда исключают версию теракта, сообщает телеканал "360".
Вероятно, британец хотел повторить "подвиг" Майкла Фагана. В июле 1982 года тот проник в королевскую резиденцию и зашел в спальню британского монарха. Незваный гость даже успел немного поговорить с Елизаветой II, пока его не остановила охрана, уточняет Life.
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