При пожаре на севере Москвы погиб человек

В пятиэтажном доме на Кронштадтском бульваре в столице произошел пожар. Площадь возгорания составила пять квадратных метров, сообщает агентство "Москва".
Один человек погиб, еще один находится в больнице, передает "Москва 24". Информации о состоянии пострадавшего пока нет. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.
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