При пожаре на севере Москвы погиб человек

В пятиэтажном доме на Кронштадтском бульваре в столице произошел пожар. Площадь возгорания составила пять квадратных метров, сообщает агентство "Москва".

Один человек погиб, еще один находится в больнице, передает "Москва 24". Информации о состоянии пострадавшего пока нет. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.