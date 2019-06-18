В Подмосковье при пожаре погибли два человека

В понедельник, 17 июня, в жилом доме в поселке Быково произошел пожар. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
Пожарные, прибывшие на место происшествия, эвакуировали десять человек. Во время ликвидации огня спасатели обнаружили тела двух человек.
Число пострадавших не уточняется. Эксперты выясняют причины и обстоятельства пожара, передает сайт "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу областного отдела МЧС.
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