"Секс был разнообразный": здоровье чиновника Кулакова в опасности из-за ВИЧ задушенной любовницы

Стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы тела погибшей Евгении Исаенковой – возлюбленной экс-главы Раменского района Подмосковья. Андрей Кулаков имеет все основания серьезно беспокоиться о своем здоровье.

Из данных экспертизы следует, что зверски убитая женщина не была беременна, сообщает Telegram-канал 112. Однако выводы экспертов оказались еще более неожиданными и шокирующими.

Оказывается, Евгения Исаенкова была ВИЧ-инфицирована, что выяснилось лишь после ее смерти. Все прижизненные анализы женщины чистые. Ее медицинские карты были изъяты следствием из всех медицинских учреждений, где она наблюдалась.

Андрею Кулакову уже сообщили о том, что его здоровье в опасности. Чиновник срочно сдал анализ в тюремной клинике. Проба на ВИЧ у мужчины отрицательная. Однако точно узнать, заражен Андрей Кулаков или нет, можно будет еще минимум через три месяца с момента последней любовной встречи с Евгенией. Именно таков инкубационный период вируса иммунодефицита.

Также выяснилось, что у Андрея Кулакова была половая близость с любовницей незадолго до ее смерти Евгении. "Секс был разнообразный. Это тоже доказала экспертиза. Частички эпителия Кулакова обнаружены даже в анальном проходе Исаенковой", – пишет Telegram-канал.

Кроме того, после вскрытия следствием телефона погибшей оказалось, что перед выходом из дома она переписывалась именно с Андреем Кулаковым. Исаенкова угрожала любовнику отказом в сексе и разрывом отношений. Женщина аргументировала это тем, что устала от интима в машине и на съемных квартирах. Андрей Кулаков обещал, что скоро они будут жить вместе.

Напомним, зампредседателя общественной палаты Раменского района Евгения Исаенкова исчезла в ночь с 1 на 2 мая. Тело женщины обнаружили только 4 мая в ее иномарке на пустыре. Правоохранительные органы выяснили, что Евгения скончалась от удушения. Андрей Кулаков арестован обвинению в ее убийстве.