Баскетболистов "Химок" обокрали во время матча

Неизвестный проник в раздевалку баскетбольной команды "Химки" и похитил ценные вещи игроков. Инцидент произошел во время матча Единой лиги ВТБ.

Злоумышленник попал на камеру видеонаблюдения. Полицейские пытаются найти преступника. "Тот, кто видел этого человека или знает его имя, фамилию или местонахождение, пишите в директ БК "Химки". За ценную информацию – вознаграждение", – передает слова латвийского игрока "Химок" Яниса Тимма сайт "Подмосковье сегодня".