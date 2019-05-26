Столичные аэропорты задержали более 20 рейсов

В воскресенье утром, 26 мая, в нескольких столичных аэропортах были задержаны или отменены более 20 рейсов. Об этом сообщил сервис "Яндекс.Расписание".
В Шереметьево задержали пять вылетов. Пассажиров аэропорта Внуково предупредили о задержке одного рейса и отмене четырех. Представители Домодедово сообщили об отмене восьми вылетов и задержке трех, передает "Вечерняя Москва".
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