Страшный кадр из взорванной церкви на Шри-Ланке
Весь мир облетели кадры ужасно поврежденных взрывами церквей, военных на улицах города и напуганных местных жителей. Одной из самых символичных фотографий, показывающей весь ужас произошедшего, стал снимок статуи Иисуса, забрызганный кровью.
Он не показывает сильных разрушений, не демонстрирует покалеченных или убитых людей, однако для многих пользователей Сети именно он стал символом произошедшего теракта.
Взрывы. #Шри_Ланка pic.twitter.com/YFHEGobhq5— Denis B. Batarchuk (@bad_n_bor) 21 апреля 2019 г.
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