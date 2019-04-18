Житель Домодедово готовил амфетамин у себя в мансарде

Подмосковные полицейские накрыли нарколабораторию, которую оборудовал в своей мансарде житель Домодедово. Об этом сообщает "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
37-летний выходец из ближнего зарубежья арендовал дом. При обысках у него изъяли 90 бутылок серной кислоты, около 140 канистр, 64 бутылки с прекурсорами и другие ингредиенты для приготовления наркотика. Полицейские также обнаружили 3,6 килограмма готового амфетамина.
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