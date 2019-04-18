"Экспертиза провалилась": Резонансное убийство москвички вызвало много вопросов

Резонансное убийство москвички Виктории Лаврухиной до сих пор не раскрыто. Следствие несколько раз начиналось заново, однако результатов нет. Родители погибшей при загадочных обстоятельствах девушки рассказали о странностях дела в интервью Дням.Ру.

Резонансное убийство москвички взбудоражило столицу 20 декабря 2014 года. 19-летняя Виктория Лаврухина умерла после встречи с бывшим парнем Артемом Годовиковым. Полиция склонялась к версии самоубийства – тем более, что за неделю до трагедии Виктория с Артемом серьезно рассорились. Однако родители девушки были уверены, что их дочь убили.

После настойчивых требований Лаврухиных и их обращений в правоохранительные органы и СМИ следствие возобновили. В 2015 году дело, казалось, сдвинулось с мертвой точки. Как рассказал Дням.Ру отец погибшей, Алексей Лаврухин, тело Виктории эксгумировали. Экспертиза показала, что при первоначальном исследовании были допущены грубые ошибки – на теле обнаружилось множество повреждений, не занесенных в протокол.

В тот роковой день, вскоре после ссоры с Артемом, Вика попросила друзей забрать из квартиры Годовикова ее вещи и деньги – сто тысяч рублей. Однако денег на месте не оказалось – парень их забрал. Вика решила сама поговорить с бывшим бойфрендом.

"Вошла в подъезд, нажала на кнопку лифта. И уже через десять минут оказалась на асфальте", – рассказывает Алексей.

По словам отца жертвы резонансного убийства, когда дочь приехала к Артему, с ним в квартире находились еще две девушки. Парень утверждал позже, что Вика начала скандалить, потом попросила оставить ее одну в комнате. Когда Годовиков вернулся, девушки в комнате не было – она уже была мертва. Стало известно, что подружки Артема угрожали девушке, их сообщения нашли в телефоне Лаврухиной.

Алексей Лаврухин подчеркнул в интервью Дням.Ру, что момента смерти Виктории никто из привлекавшихся в качестве свидетелей не видел. Он уверен, что кто-то убил девушку.

Тем не менее, правоохранительные органы не спешили замечать очевидное в деле о резонансном убийстве, а эксперты постоянно вносили новые данные в свои заключения. Так, первоначально было указано, что тело находилось в 8,5 метрах от фасада здания, позже эта цифра изменилась на 7,5. И таких изменений в документах множество.

После повторной экспертизы следователи заявили, что девушке свернули шею. Как отмечал адвокат потерпевших, это убийство с особой жестокостью. А качество проведения экспертизы сразу после трагедии вызывает серьезные вопросы.

Так или иначе, сдвинувшееся было с мертвой точки дело о резонансном убийстве снова заглохло. А у родителей появляется все больше вопросов. Со дня трагедии прошло почти 5 лет, а справедливости они так и не смогли добиться. Тем временем главный подозреваемый продал квартиру и пропал из поля зрения.