"Экспертиза провалилась": Резонансное убийство москвички вызвало много вопросов
Резонансное убийство москвички взбудоражило столицу 20 декабря 2014 года. 19-летняя Виктория Лаврухина умерла после встречи с бывшим парнем Артемом Годовиковым. Полиция склонялась к версии самоубийства – тем более, что за неделю до трагедии Виктория с Артемом серьезно рассорились. Однако родители девушки были уверены, что их дочь убили.
После настойчивых требований Лаврухиных и их обращений в правоохранительные органы и СМИ следствие возобновили. В 2015 году дело, казалось, сдвинулось с мертвой точки. Как рассказал Дням.Ру отец погибшей, Алексей Лаврухин, тело Виктории эксгумировали. Экспертиза показала, что при первоначальном исследовании были допущены грубые ошибки – на теле обнаружилось множество повреждений, не занесенных в протокол.
В тот роковой день, вскоре после ссоры с Артемом, Вика попросила друзей забрать из квартиры Годовикова ее вещи и деньги – сто тысяч рублей. Однако денег на месте не оказалось – парень их забрал. Вика решила сама поговорить с бывшим бойфрендом.
"Вошла в подъезд, нажала на кнопку лифта. И уже через десять минут оказалась на асфальте", – рассказывает Алексей.
По словам отца жертвы резонансного убийства, когда дочь приехала к Артему, с ним в квартире находились еще две девушки. Парень утверждал позже, что Вика начала скандалить, потом попросила оставить ее одну в комнате. Когда Годовиков вернулся, девушки в комнате не было – она уже была мертва. Стало известно, что подружки Артема угрожали девушке, их сообщения нашли в телефоне Лаврухиной.
Алексей Лаврухин подчеркнул в интервью Дням.Ру, что момента смерти Виктории никто из привлекавшихся в качестве свидетелей не видел. Он уверен, что кто-то убил девушку.
Тем не менее, правоохранительные органы не спешили замечать очевидное в деле о резонансном убийстве, а эксперты постоянно вносили новые данные в свои заключения. Так, первоначально было указано, что тело находилось в 8,5 метрах от фасада здания, позже эта цифра изменилась на 7,5. И таких изменений в документах множество.
После повторной экспертизы следователи заявили, что девушке свернули шею. Как отмечал адвокат потерпевших, это убийство с особой жестокостью. А качество проведения экспертизы сразу после трагедии вызывает серьезные вопросы.
Так или иначе, сдвинувшееся было с мертвой точки дело о резонансном убийстве снова заглохло. А у родителей появляется все больше вопросов. Со дня трагедии прошло почти 5 лет, а справедливости они так и не смогли добиться. Тем временем главный подозреваемый продал квартиру и пропал из поля зрения.
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