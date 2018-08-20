Убившие насильника Хачатуряна сестры признали вину
В данный момент Мосгорсуд рассматривает апелляционные жалобы на арест сестер. Защита просила изменить девушкам меру пресечения на арест.
Более того, Мосгорсуд намерен проверить законность заключения под стражу сестер по резонансному делу. Рассмотрение жалоб назначено на 14:00. Сообщается, что заседания пройдут одновременно в разных залах суда, передает РИА Новости.
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