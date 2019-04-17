Огонь из двигателя пассажирского самолета попал на видео

Пассажиры самолета, вылетавшего из аэропорта Внуково в Москве в Махачкалу, сняли на видео языки пламени, вырывающиеся из двигателя. Люди, сидевшие по правому борту, закричали и потребовали остановить самолет, передает "Царьград". Всех пассажиров эвакуировали. В результате инцидента никто не пострадал.
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