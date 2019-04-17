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Происшествия

На красной ветке метро человек упал на рельсы

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В среду утром, 17 апреля, на Сокольнической линии метро пассажир оступился из-за головокружения и упал на рельсы. Машинист поезда успел быстро среагировать и экстренно затормозил прямо перед мужчиной.

Сотрудники полиции помогли пострадавшему вернуться на платформу. Прибывшие на место медики сообщили, что пассажир не получил травм. Позднее пресс-служба Московского метро подтвердила, что движение на линии было введено в график, передает "Вечерняя Москва".

Автор: Полина Крылова17 апреля 2019, 13:02

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