Мужчина поджег дом и зарезал соседей

Житель Южной Кореи устроил пожар в доме, после чего напал с ножом на соседей, выбегавших из квартир. Пять человек погибли на месте, 13 получили серьезные травмы и были доставлены в больницу.
Пожарным удалось ликвидировать возгорание. Полиция задержала злоумышленника. В ходе допроса мужчина признался, что на преступление его толкнула задержка социальных выплат. Специалисты проведут психологическую экспертизу, сообщает телеканал "360".
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