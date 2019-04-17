Мужчина поджег дом и зарезал соседей

Житель Южной Кореи устроил пожар в доме, после чего напал с ножом на соседей, выбегавших из квартир. Пять человек погибли на месте, 13 получили серьезные травмы и были доставлены в больницу.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание. Полиция задержала злоумышленника. В ходе допроса мужчина признался, что на преступление его толкнула задержка социальных выплат. Специалисты проведут психологическую экспертизу, сообщает телеканал "360".