Визажиста-десантника избили в московском гей-клубе
Инцидент произошел в субботний вечер в одном из московских гей-клубов на Покровском бульваре. Сергей пришел в заведение вместе с друзьями. Как рассказали очевидцы, Любимов вел себя развязно, грубил охранникам и снимал их на телефон.
Секьюрити не стали терпеть издевательства молодого человека и напали на него. Охранники ударили Сергея несколько раз по голове. После случившегося визажист обратился с заявлением в полицию.
Сотрудники бара заявили, что Любимов пытался провоцировать работников, снимая их на телефон, "а также лез с некорректными вопросами и обзывательствами". Кроме того, молодой человек постоянно угрожал вызвать полицию, передает сайт "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Позднее журналисты связались с пострадавшим, чтобы взять у него комментарий. Визажист подтвердил, что написал заявление в полицию. Однако причиной обращения стало не избиение, а пропавший телефон.
Сергей Любимов ведет страницу в Instagram, на которую подписались более 30 тысяч пользователей. В микроблоге молодой человек делится секретами правильного макияжа. Интересно, что он служил в Воздушно-десантных войсках.
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