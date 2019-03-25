В Казахстане загорелось месторождение нефти

На месторождении "Каламкас" в Мангистайской области на юго-западе Казахстана произошло возгорание, передает телеканал "360". Высота огненного столба составила порядка десяти метров. Площадь возгорания оценивается в 900 квадратных метров. Жертв и пострадавших в результате ЧП нет. Причиной пожара, по предварительной версии, стал выброс газоводяной смеси при бурении скважины.
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