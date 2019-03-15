Был взрыв: названа причина катастрофы подводной лодки Аргентины

Глава флота Аргентины Давид Бурден назвал официальную причину катастрофы подводной лодки "Сан Хуан" в Атлантическом океане в ноябре 2017 года. На глубине 920 метров на субмарине произошел взрыв. Причиной этому, по мнению специалистов, стала морская вода, передает портал "Реальное время". Она попала в аккумуляторы подводной лодки и вызвала короткое замыкание. На борту находились 44 человека. Они погибли мгновенно.
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