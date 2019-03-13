В Москве у пассажира электрички нашли 100 граммов наркотика

Полицейские изъяли почти 100 граммов героина у жителя Подмосковья. Возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый был задержан на станции "Москва-Пассажирская-Павелецкая". Ранее полиция арестовала жителя столицы по подозрению в организации наркопритона в собственной квартире, передает сетевое издание m24.ru.
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