Обнародована причина возгорания на крейсере "Адмирал Кузнецов"

По мнению главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, всему виной человеческий фактор, пишет телеканал "360". Вероятнее всего, с нижней палубы крейсера "Адмирала Кузнецова" не убрали оставшиеся после демонтажа оборудования горючие материалы на время проведения сварочных работ.
"В связи с наличием демонтированного оборудования и пожароопасных жидкостей на этой палубе произошло локальное возгорание", – пояснил эксперт.
Напомним, после возгорания крейсера "Адмирал Кузнецов" трое рабочих числились пропавшими без вести. Позже двоих удалось найти. По данным ТВ Центра, поиски еще одного рабочего продолжаются.
Очаг возгорания удалось быстро локализовать благодаря группе военнослужащих из состава экипажа корабля, сопровождающих ремонтные работы, и пожарному расчету судоремонтного завода. Кроме того, именно они эвакуировали рабочих с авианосца "Адмирала Кузнецова", сообщает RT.
Популярные темы форума
Умер Юрий Лужков
Почему нет службы,по собиранию бомжей !
Вы делаете минет своим парням?
Как вы относитесь к ИНЦЕСТУ?
Как заставить мужика ползать у ног?
О жертвах
ТЕМА ПРО БОМЖЕЙ ,КОТОРЫХ НЕ СОБИРАЮТ ,ПРОДОЛЖАЕМ.
Богатый старик
Нужен совет.
Тема ПРО ЛИШНИХ ЛЮДЕЙ,ИЛИ КАК КИНУЛИ ИХ В 90,и сейчас продолжают.