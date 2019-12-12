Есть пострадавшие: в Мурманске загорелся крейсер "Адмирал Кузнецов"

В четверг, 12 декабря, на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске произошел пожар. Во время сварочных работ загорелся один из энергоотсеков.
Площадь пожара составляет 120 квадратных метров. По данным РИА Новости, пострадали три человека. Подробности их состояния уточняются.
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