Грудной ребенок скончался через два дня после смерти матери

В Санкт-Петербурге скончалась новорожденная девочка. Отец малышки вызвал врачей в среду, 13 ноября, когда увидел, что та не дышит. Тело ребенка было отправлено на экспертизу.
Как сообщает ИА "Невские новости", девочка умерла через два дня после смерти матери. Женщина скончалась в больнице от острого аппендицита.
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