Дебошир устроил погром в аэропорту Шереметьево

Дебошир разгромил стойку регистрации в Шереметьево. По крайней мере, попытался.
В Сеть попали кадры с камер видеонаблюдения. По данным "телеграм"-канала Life Shot, мужчина опоздал на самолет. Пришел, а двери уже закрыты. От злости разломал монитор компьютера, разбил клавиатуру и принтер. Вскоре прибежали охранники и скрутили разбушевавшегося пассажира.
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