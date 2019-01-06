В Москве таксист набросился с ножом на пассажира

Водитель сервиса "Яндекс.Такси" напал на пассажира с ножом. Это произошло из-за проблем с картой, передает Telegram-канал Mash.
Таксист стал требовать у парня наличные деньги, которых у того не оказалось. После этого водитель пошел в атаку с ножом. В итоге пассажира сразу же увезли на скорой, а таксиста – в отделение полиции.
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