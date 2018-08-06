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Происшествия

В Италии после мощного взрыва рухнул мост

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После столкновения грузовика и автоцистерны на шоссе поблизости от аэропорта Гульельмо Маркони города Болонья на севере Италии прогремел мощный взрыв. ЧП произошло на эстакаде. Из-за взрывной волны мост обрушился. Запись с места происшествия опубликовал Пятый канал.

Согласно последним данным, в результате взрыва пострадали 67 человек. Один – погиб. Сообщается, что взорвались и загорелись химикаты, находившиеся в автоцистерне. На месте работают экстренные службы.

6 августа 2018, 17:50

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