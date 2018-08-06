Рядом с аэропортом в Италии прогремел взрыв

Поблизости от аэропорта Гульельмо Маркони города Болонья на севере Италии прогремел мощный взрыв, передает сайт "Комсомольская правда". Многочисленные очевидцы публикуют фотографии с места происшествия.
#bologna ora pic.twitter.com/XL0EqqOMWj— Gennaro Farina (@GenFarina) 6 августа 2018 г.
Согласно данным полиции, причиной ЧП стал несчастный случай. На трассе столкнулись два грузовика, один из которых перевозил легковоспламеняющиеся вещества. Для тушения пожара потребовалось задействовать вертолет.
DEVELOPING: Explosion reported near Bologna airport in Italy pic.twitter.com/KjfvlghE5J— Josh Caplan (@joshdcaplan) 6 августа 2018 г.
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