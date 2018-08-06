Москвичка угодила в больницу после отказа принять ее в монастырь

20‐летняя девушка попала в больницу с острым отравлением. Она приняла опасную дозу таблеток из-за того, что ее отказались принять в монастырь.
Все началось с бытовой ссоры. Девушка поругалась с избранником и ушла из дома, передает агентство городских новостей "Москва". Она оставила записку о том, что собирается "посвятить себя Богу". Однако девушку не приняли в монахини. Разочарованная, она выпила неизвестные медикаменты и уснула на лавочке. Госпитализировавшие несостоявшуюся подвижницу врачи диагностировали у нее острое отравление.
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