В Москве арестовали сотрудников букмекерской конторы "Росбет"

Столичные правоохранители задержали более полутора десятка сотрудников букмекерской конторы "Росбет". Им вменяют организацию незаконной игорной деятельности.
По словам правоохранителей, задержанные "организовали незаконную деятельность по проведению азартных игр" с извлечением дохода в особо крупном размере, передает телеканал "360". Более того, все подозреваемые были причастны к сборке игорного оборудования и бухгалтерскому учету преступной деятельности.
Певица опубликовала видео
"Он изменял, скотина, всегда!" – заверила киевлянка
В драмтеатре артистка прослужила 23 года
Ольга вспомнила о любимой подруге