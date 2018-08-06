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Происшествия

В Москве арестовали сотрудников букмекерской конторы "Росбет"

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Столичные правоохранители задержали более полутора десятка сотрудников букмекерской конторы "Росбет". Им вменяют организацию незаконной игорной деятельности.

По словам правоохранителей, задержанные "организовали незаконную деятельность по проведению азартных игр" с извлечением дохода в особо крупном размере, передает телеканал "360". Более того, все подозреваемые были причастны к сборке игорного оборудования и бухгалтерскому учету преступной деятельности.

6 августа 2018, 13:00

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