Хитрая косатка средь бела дня угнала яхту

Канадские полицейские изучают обстоятельства странной кражи. Местные жители Кендра и Дэн Кэмпбелл пожаловались, что у них угнали лодку.
Супружеская пара всего на несколько часов оставила яхту, чтобы добраться до дома и покормить собак. Когда они вернулись, на причале плавсредства уже не было.
Очевидцы сообщили, что лодку угнала косатка. Они записали дерзкий налет на видео.
Злоумышленника удалось идентифицировать. Им оказался кит по кличке T73B, который часто заплывает в бухту поохотиться. Задержать преступника полицейские не смогли, передает телеканал "360".
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