Звезда сериалов умерла от рака

На 93-м году жизни скончалась знаменитая актриса Шарлотта Рэй. Звезда популярных американских сериалов умерла от онкологии: она боролась с тяжелым заболеванием на протяжении долгих лет.
Актриса провела последний день жизни в собственном доме в Лос-Анджелесе, передает Russia Today. На счету Рэй – порядка 90 ролей в кинолентах разных жанров и форматов, сообщает телеканал "360".
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