Из-за аномальной жары скончались 30 человек

Жертвами жаркой погоды стали несколько десятков испанцев. Кроме того, тепловой удар получили 67 человек.
Также сообщается о гибели людей во многих испанских регионах. Четверо умерли в Эстремадуре, двое в Мурсии и один в Андалусии. Стоит отметить, что самый пик жары в пришелся на период с 2 по 7 августа, передает newizv.ru. В отдельных районах столбики термометра достигали 46 градусов выше нуля.
Народ негодует
Скандальная парочка отдыхает в Сочи
Как живет кумир 90-х
В споре с официантом исполнитель дал волю рукам