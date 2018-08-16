Трагедия в Москве: пенсионерка закрыла грудью дочь от ружья зятя

Драма произошла на Хабаровской улице. Вооруженный 40-летний мужчина ранил тестя и убил 65-летнюю тещу.

Происшествие случилось из-за ревности мужчины к своей супруге, с которой они были женаты с 2011 года. Семья жила хорошо, но в какой-то момент муж стал угрожать благоверной расправой, если она от него уйдет.

Такие угрозы от москвича женщина слышала все чаще, передает ​​Life.ru. После очередной ссоры, произошедшей несколько дней назад, она с детьми уехала к родителям, а супруг запил.

Убийство произошло утром 16 августа. Жена москвича вернулась домой вместе с отцом и матерью, чтобы поговорить с мужем. Дальше порога им пройти не удалось, сообщает телеканал "360".

Мужчина открыл дверь – в руках у него было ружье. Он собирался застрелить жену, но родители спрятали дочь за собой. В итоге стрелок убил тещу, ранил 67-летнего тестя, после чего свел счеты с жизнью. Супруга мужчины успела убежать.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство". Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и причины происшествия.