Трехмесячный москвич обварился из-за неожиданного сбоя

В Москве трехмесячный ребенок был доставлен в больницу с ожогами второй и третьей степеней, сообщает телеканал "360". У малыша поражено 15% тела.



Как рассказала его мать, в момент инцидента сын находился на кухне. Он лежал в переносной люльке рядом с включенной пароваркой. Неожиданный сбой техники привел к тому, что у аппарата сломалась крышка, и горячий суп вылился на ребенка.