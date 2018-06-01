В Москве загорелся центр хирургии им. Вишневского

Днем 1 июня в здании центра хирургии имени Вишневского в Москве произошел пожар. Задымился один из приборов, из-за чего сработала сигнализация.

Эвакуация не проводилась, передает Russia Today со ссылкой на РИА Новости. Представители центра отметили, что огонь не успел распространиться: рабочие вовремя обесточили оборудование.