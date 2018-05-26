Шкаф рухнул на ребенка в детском саду в Москве

В одном из частных детских садов столицы пострадала четырехлетняя девочка. На ребенка рухнул шкаф, передает агентство "Москва".
Как установили следователи, один из детей, находясь в раздевалке, потянулся за верхней одеждой. В это время крепления шкафчика оборвались, и он упал на стоящую рядом четырехлетнюю девочку.
Ребенок незамедлительно госпитализирован. Девочка находится в тяжелом состоянии. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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