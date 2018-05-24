Россиянин насмерть забил старушку молотком из-за трех тысяч рублей

В Архангельской области 56-летний местный житель насмерть забил молотком 78-летнюю пенсионерку. Как установили следователи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина пришел к старушке и украл у нее три тысячи рублей, передает Flashnord.

Женщина уличила вора и, угрожая вызвать полицию, потребовала вернуть деньги. Злоумышленник избил пенсионерку молотком и сбежал. Пострадавшая от полученных травм скончалась.

Мужчину вскоре задержали. Суд признал его виновным в убийстве и приговорил к 16 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.