Ученика ударили ножом в московской школе

В школе на северо-западе Москвы между двумя 16-летними подростками возник конфликт, в ходе которого один из учащихся ударил другого ножом, сообщает "Газета.ru". "Пострадавший получил глубокий порез, но рана непроникающая", – отметил представитель правоохранительных органов.

Со злоумышленником работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства случившегося.