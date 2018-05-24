Ученика ударили ножом в московской школе

В школе на северо-западе Москвы между двумя 16-летними подростками возник конфликт, в ходе которого один из учащихся ударил другого ножом, сообщает "Газета.ru". "Пострадавший получил глубокий порез, но рана непроникающая", – отметил представитель правоохранительных органов.
Со злоумышленником работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
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