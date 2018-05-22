Новый битцевский маньяк нападает на женщин с детьми

Женщины с маленькими детьми стали объектами охоты маньяка, который объявился в Битцевском парке. Буквально за пару дней от домогательств изверга с ножом пострадали несколько человек.

Пока художества маньяка, к счастью, обходятся без жертв. Пострадала лишь одна женщина – мужчина набросился на нее с ножом. Извращенец выбирает исключительно молодых мамочек, прогуливающихся с маленькими детьми.

"Я шла с коляской, два часа дня, идет мужчина. И тут он достал нож возле ребенка, сказал: "Паркуй коляску и пошли со мной в лес", – рассказывает одна из пострадавших. По словам женщины, вокруг как назло не было ни души. Однако последовавшей реакции преступник от хрупкой женщины не ожидал: она схватила младенца в охапку и бросилась бежать. Преследовать ее маньяк не стал.

Как рассказывают свидетели, отличительная черта нового битцевского маньяка – газета, в ней он прячет нож. Насильника так и прозвали - "маньяк с газетой". Злоумышленник выбирает в основном матерей с детьми. Логика проста: сбежать самой можно и успеть, а вот сделать это с маленьким ребенком на руках гораздо сложнее.

На мать двоих детей Людмилу извращенец напал после прогулки в лесу поздно вечером. Женщину маньяк жестоко избил. Она так напугана, что отказывается общаться с журналистами – думает, что сумасшедший может ее узнать и заявиться прямо домой. На лице пострадавшей после роковой встречи остался шрам, передает РЕН ТВ.

Другой пострадавшей, Наталье, удалось спастись – когда маньяк поволок ее в лес, она стала громко кричать. С ее помощью полиция составила фоторобот подозреваемого. Это мужчина примерно 50 лет худощавого телосложения, коротко стрижен или лысоват, рост – 170–175 сантиметров. Глаза круглые, карие. Как отмечают свидетели, безумные глаза – единственное, что отличает извращенца.