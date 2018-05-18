В Москве ливень затопил автобус с пассажирами

Из-за сильного ливня затопило рейсовый автобус на севере Москвы. Вода поднялась в салоне до уровня сидений. При этом пассажиры не спешили покидать транспортное средство, передает телеканал "360". В результате аномального разгула стихии движение оказалось перекрыто. На место прибыли службы Мосводостока, представители местной управы, а также сотрудники правоохранительных органов. В результате инцидента никто не пострадал.
Юморист заявил о своем родстве с Филиппом Киркоровым
Скандальный блогер накинулся на телеведущую
Звезда "Дома-2" считает слабой певицу в инвалидной коляске
Конфликт разгорелся вокруг списка приглашенных на торжество