На востоке Москвы эвакуировали посетителей супермаркета

Посетителей и сотрудников супермаркета "Перекресток" на Измайловском шоссе на востоке Москвы эвакуировали из-за подозрительного предмета, передает телеканал "360". Очевидцы заметили, как женщина восточной внешности в соответствующей для мусульманок одежде положила некий белый пакет в камеру хранения, после чего ушла, рассказали в полиции. На место прибыли кинологи с собакой. Опасных веществ или предметов, представляющих опасность, проверка не выявила.
Причины произошедшего уточняются
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