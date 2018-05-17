Разъяренный бык насмерть забил чемпиона родео

Чемпион родео Гиллиард Антонио погиб в Бразилии, упав с быка. Момент, когда животное растаптывает мужчину, попал на видео.



Бразилец не удержался на огромном быке и упал. Разъяренное животное несколько раз ударило мужчину копытами в грудь. После этого наездник смог подняться, но через несколько секунд рухнул на землю.

Врачи практически час пытались реанимировать Антонио, однако он скончался от критических травм, сообщает New York Post. У него зафиксировали перелом грудной клетки, а также повреждения сердца и легких.