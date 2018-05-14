Известную певицу за отказ от интима жестоко избили в Москве
По словам Жуковой, она возвращалась на такси с концерта на Таганке в Москве. Певица выступала в ресторане на дне рождения близкой подруги.
После праздника музыкант Пьер Нарцисс вызвал такси и попросил водителя довезти подругу в целости и сохранности, оплатив дорогу. Однако таксист недалеко отъехал от заведения, после чего начал домогаться Ольги.
"Он начал ко мне приставать... Я дала отпор и в ответ получила по лицу. Он меня вытянул из машины за волосы, начал избивать по лицу, в нос. У меня хлынула кровь из носа. Я не могла успокоиться, у меня началась истерика. Потом он меня выкинул и уехал с моими вещами, с моей сумкой и телефоном", – цитирует Жукову Пятый канал.
Певица добавила, что мужчина бил ее ногами. Утром 14 мая артистка отправилась в отделение полиции и написала заявление по факту нападения. Пока таксиста не задержали.
Солистка Белорусской государственной филармонии Ольга Жукова является призером специальной категории для молодых исполнителей видеоканала YouTube ELLO UP. Кроме того, певица – обладательница титула "мисс грудь Белоруссии".
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