Известную певицу за отказ от интима жестоко избили в Москве

Экс-кандидатка на участие в конкурсе "Евровидение" от Белоруссии Ольга Жукова стала жертвой домогательств и рукоприкладства со стороны столичного водителя. Озверевший мужчина бил артистку ногами.

По словам Жуковой, она возвращалась на такси с концерта на Таганке в Москве. Певица выступала в ресторане на дне рождения близкой подруги.

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После праздника музыкант Пьер Нарцисс вызвал такси и попросил водителя довезти подругу в целости и сохранности, оплатив дорогу. Однако таксист недалеко отъехал от заведения, после чего начал домогаться Ольги.

"Он начал ко мне приставать... Я дала отпор и в ответ получила по лицу. Он меня вытянул из машины за волосы, начал избивать по лицу, в нос. У меня хлынула кровь из носа. Я не могла успокоиться, у меня началась истерика. Потом он меня выкинул и уехал с моими вещами, с моей сумкой и телефоном", – цитирует Жукову Пятый канал.

Певица добавила, что мужчина бил ее ногами. Утром 14 мая артистка отправилась в отделение полиции и написала заявление по факту нападения. Пока таксиста не задержали.

Солистка Белорусской государственной филармонии Ольга Жукова является призером специальной категории для молодых исполнителей видеоканала YouTube ELLO UP. Кроме того, певица – обладательница титула "мисс грудь Белоруссии".