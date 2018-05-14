В Москве четверо грабителей с пистолетами отобрали у водителя 850 тысяч

В поселении Мосрентген на улице Адмирала Корнилова грабители напали на водителя. Четверо мужчин в медицинских масках на автомобиле Daewoo Espero заблокировали путь машине Kia, разбили в иномарке стекло, и, угрожая водителю пистолетом, похитили сумку с деньгами, пишет "Газета.ru".

Сумма ущерба составила 850 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о разбое.