Фото настоящих героев: двое пожарных погибли при спасении детей из огня

Московские пожарные спасли четырех человек, в том числе троих детей, но сами выбраться из огня не успели. В Сети распространились фотографии героев.



Старшина Михаил Фомин и прапорщик Александр Драевский участвовали в ликвидации пожара на бульваре Матроса Железняка в районе Коптево. Горела квартира на последнем этаже.

"Работали на защиту путей эвакуации для жильцов соседних квартир. Двое пожарных, одними из первых прибывшие на место, ценой собственной жизни из горящей квартиры спасли четырех человек, трое из которых – дети. Они успели вывести их из квартиры, но в это время было нарушено остекление, и произошел обильный выброс пламени, в результате чего погибли двое пожарных", – цитирует сообщение пресс-службы МЧС 360tv.ru.

Бойцы 41-й пожарно-спасательной части 29-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Москве Михаил Фомин 1985 года рождения и Александр Драевский 1982 года рождения не раз боролись с огнем на территории города. Фомин имел медаль "За отвагу на пожаре". Добавим, что у Драевского остались жена и 12-летняя дочь.





По факту гибели спасателей возбуждено уголовное дело. "По поручению руководителя ГСУ СК России по городу Москве Александра Дрыманова первым управлением по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности столичного главка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", – сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.