Измена прямо на свадьбе: поцелуй свекра и невестки шокировал Сеть
Инцидент произошел округе
Яньчэн в Китае. Во время праздничных гуляний новоиспеченный свекр решил
продемонстрировать свое расположение к жене сына и не придумал ничего лучше, чем на
глазах у изумленных гостей пылко поцеловать молодую невестку. После этого произошла массовая драка,
сообщает Daily Mail.
Видеоролик стал очень популярным в Китае и за его пределами. Родственники новобрачных совсем не рады такой славе, а протрезвевший мужчина публично извинился перед сыном и его женой.
Отметим, что около двух месяцев назад в Омске свадебное торжество также закончилось массовым побоищем. Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения. Инцидент произошел уже после банкета, гости разъезжались, а новобрачные загружали вещи в черный внедорожник. К ним подошел мужчина и попытался завязать драку, но его усадили в машину. Вскоре появился еще один желающий разобраться на кулаках. Гости разделились на два лагеря. Началась потасовка. Разгоряченных жителей Омска разняли сотрудники охраны, после чего конфликтующие как ни в чем не бывало сели в свои машины и уехали.
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