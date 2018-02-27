Измена прямо на свадьбе: поцелуй свекра и невестки шокировал Сеть

В Сети обсуждают видео с китайской свадьбы, на котором отец жениха страстно целует невесту. Такое яркое проявление любви вызвало массовую драку.



Инцидент произошел округе Яньчэн в Китае. Во время праздничных гуляний новоиспеченный свекр решил продемонстрировать свое расположение к жене сына и не придумал ничего лучше, чем на глазах у изумленных гостей пылко поцеловать молодую невестку. После этого произошла массовая драка, сообщает Daily Mail.



Видеоролик стал очень популярным в Китае и за его пределами. Родственники новобрачных совсем не рады такой славе, а протрезвевший мужчина публично извинился перед сыном и его женой.





Отметим, что около двух месяцев назад в Омске свадебное торжество также закончилось массовым побоищем. Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения. Инцидент произошел уже после банкета, гости разъезжались, а новобрачные загружали вещи в черный внедорожник. К ним подошел мужчина и попытался завязать драку, но его усадили в машину. Вскоре появился еще один желающий разобраться на кулаках. Гости разделились на два лагеря. Началась потасовка. Разгоряченных жителей Омска разняли сотрудники охраны, после чего конфликтующие как ни в чем не бывало сели в свои машины и уехали.



